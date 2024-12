Botola : RSB-RCA, match au sommet de la 16è journée

La Renaissance Berkane (RSB), leader du classement général et champion d’automne, recevra le Raja de Casablanca, dimanche lors de la 16è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, la première de la phase retour.

La RSB, indéboulonnable leader et auteur d’une performance spectaculaire lors de la phase aller avec 11 succès, 3 matches nuls et 1 seule défaite, tentera de creuser l’écart la séparant de ses poursuivants immédiats, notamment l’AS FAR et la Renaissance Zemamra.

Si le club rajaoui (6è/23 pts) aspire à panser ses plaies après sa défaite chez le Difaa El Jadida (2-0), mercredi dernier en mise à jour de la 14è journée, au lendemain du limogeage de son entraineur portugais Ricardo Sa Pinto, il aura affaire à une formation berkanie au top de son niveau, tant sur le plan national que continental.

En revanche, le Raja, qui a signé la saison passée un exploit inédit en terminant la saison sans la moindre défaite, est mal en point cette saison tant en Botola qu’en Ligue des champions.

De son côté, l’AS FAR, dauphine à neuf longueurs de la RSB, aura un match à sa portée, du moins sur le papier, lorsqu’elle reçoit le Chabab Mohammedia, lanterne rouge avec 3 points seulement.

Le club militaire essayera ainsi de plier les débats en sa faveur et attendre un faux pas de la RSB afin de s’approcher davantage du fauteuil de leader.

La journée sera marquée également par le derby rbati entre le FUS, qui occupe la 5è place avec 23 points et l’Union Touarga, bien logée en milieu du classement (10è, 19 pts).

De son côté, la Renaissance Zemamra, révélation de cette saison, accueillera le COD Meknès dans un match aux antipodes. En fait, la RCAZ (3è/25 pts) aura en ligne de mire de reprendre la 2è place place, alors que le CODM, qui reste sur une sévère défaite chez le FUS (5-1) tentera de s’échapper de la zone de relégation (13è/17 pts).

Un autre match pas moins palpitant mettra aux prises le Wydad de Casablanca (4è) et le Maghreb Fès (8è), l’occasion pour le vainqueur de ce duel de gravir quelques échelons et garder le contact avec le haut du classement.

Programme complet de la 16è journée:

Samedi 28 décembre :

16h00: Ittihad Tanger – Hassania Agadir (Stade Village Sportif – Tanger)

Renaissance Zemamra – COD Meknès (Stade Ahmed Chokri – Zemamra)

18h00: FUS Rabat – Union Touarga

20h00: Wydad Casablanca – Maghreb Fès (Stade Larbi Zaouli – Casablanca)

Dimanche 29 décembre:

16h00: Jeunesse sportive Soualem – Difaâ El Jadida (Complexe Municipal –Berrechid)

Olympic Safi – Moghreb Tétouan (Stade El Massira – Safi)

18h00: AS FAR – Chabab Mohammedia (Stade Municipal – Kénitra)

20h00: Renaissance Berkane – Raja Casablanca (Stade Municipal – Berkane)