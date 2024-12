Galatasaray : Hakim Ziyech négocie un départ en janvier

L’international marocain Hakim Ziyech, souhaite quitter le club de Galatasaray cet hiver. « Pour moi, c’est fini avec Galatasaray, je ne veux plus jouer ici. », avait récemment déclaré Hakim Ziyech.

Selon le journaliste italien Rudy Galetti, spécialiste des transferts de joueurs, Ziyech quittera Galatasaray et entamera des négociations pour résilier son contrat avec le club turc.

Rudy Galetti a également indiqué que plusieurs clubs saoudiens s’intéressent à recruter Hakim Ziyech lors du mercato hivernal. Pour rappel, Hakim Ziyech est sous contrat avec Galatasaray jusqu’au 30 juin prochain.

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 22, 2024