Billboard Music Awards : cinq artistes marocains récompensés (VIDEO)

Cinq artistes marocains ont remporté des prix lors de la première édition arabe des « Billboard Music Awards », qui s’est tenue mercredi, dans la capitale saoudienne, Riyad.

Le rappeur Toto a dominé ce palmarès marocain en raflant trois prix : Meilleur artiste de hip-hop arabe, premier artiste de hip-hop arabe et meilleure chanson de hip-hop arabe.

De son côté, la rappeuse Khtek a remporté le prix de la meilleure artiste de hip-hop arabe, tandis que l’artiste Manal Benchlikha a été sacrée meilleure artiste dans la catégorie de la chanson maghrébine.

L’artiste marocain Distinct a également été récompensé en tant que meilleur artiste dans la catégorie de la chanson maghrébine, tandis que Saad Lamjarred a décroché le prix de la Meilleure chanson maghrébine pour son titre « Qouli Mata ».

Il convient de noter que les « Billboard Music Awards » en version arabe sont une première dans le monde arabe. Ces prix sont entièrement basés sur les opinions des auditeurs et les données recueillies à partir des plateformes de streaming numérique telles que Spotify, Anghami, YouTube, et d’autres.

