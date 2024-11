Terrible nouvelle pour l’AS FAR

Après sa prestation XXL face au Raja de Casablanca en Ligue des champions, Ayoub El Khayyati, le gardien de but de l’AS FAR, a éprouvé des douleurs et a dû subir certains examens médicaux.

Ceux-ci ont révélé une élongation au niveau de la cuisse, ce qui éloignera le portier pendant au moins deux semaines.

El Khayyati ne pourra donc pas participer au match, prévu ce samedi, face à la Jeunesse sportive de Soualem au stade municipal de Berrechid. Il ratera également le choc face au Mamelodi Sundowns, prévu le weekend prochain en marge de la 2ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Le staff médical de l’AS FAR veillera toutefois à ce que le gardien soit prêt pour le match contre Maniema Union AC, qui aura lieu le 14 décembre prochain.

Hubert Velud, l’entraîneur des Militaires, devra donc trancher entre El Mehdi Benabid et Hamza Hamiani pour remplacer Ayoub El Khayyati.

H.M.