Raja. Ricardo Sa Pinto : «Nous ne méritions pas de perdre»

L’entraîneur du Raja Club Athletic (RCA), Ricardo Sá Pinto, a exprimé sa frustration après la défaite subie par son équipe, mardi, face à l’AS FAR en Ligue des Champions de la CAF.

«Nous ne méritons pas cette défaite. C’est insensé. Nous sommes toujours les meilleurs, nous dominons le match, nous manquons un penalty, et finalement, nous encaissons un but et perdons. Tout est contre nous», souligne Sa Pinto en conférence de presse d’après match.

La position de Sá Pinto à la tête de l’équipe semble désormais menacée, en raison des résultats négatifs accumulés avec le Raja, et face au mécontentement croissant des supporters des Verts à l’égard de ses choix tactiques.

Pour rappel, le Raja s’est incliné sur le score de deux buts à zéro contre l’AS FAR, lors du match disputé ce mardi soir au stade Larbi Zaouli.