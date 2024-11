Youssef En-Nesyri brille en Turquie (VIDEO)

L’international marocain, Youssef En-Nesyri, a inscrit ce dimanche un but pour son équipe, Fenerbahçe, contre Kayserispor lors du match comptant pour la 12ᵉ journée du championnat turc.

En-Nesyri a marqué le quatrième but de son équipe alors que le score était de 3-2 en faveur de Fenerbahçe. La rencontre s’est terminée sur une victoire écrasante de 6 buts à 2.

Avec ce but, En-Nesyri porte son total personnel à 3 réalisations en championnat turc, en plus des deux buts qu’il a inscrits en Ligue Europa contre Manchester United et l’AZ Alkmaar.

À noter que le club saoudien d’Al-Nassr aurait proposé, selon le journal turc Milliyet, une offre de 34 millions d’euros à Fenerbahçe pour s’attacher les services d’En-Nesyri lors du mercato hivernal, en y ajoutant une clause de 15 % sur une éventuelle revente future à un autre club.