Découvrez le nouveau maillot des Lions de l’Atlas (PHOTOS)

Le nouveau maillot de la sélection nationale a été dévoilé ce lundi lors d’une cérémonie en grande pompe.

Fruit d’une collaboration avec un designer marocain et inspiré de l’artisanat marocain, cette nouvelle tenue arbore des motifs inspirés du carreau traditionnel marocain, avec, au centre, une étoile à cinq branches, emblème du drapeau marocain.

Par ailleurs, le maillot est doté d’une innovation de pointe, alliant ultra-légèreté et performance grâce à la technologie «UltraWif». «Le maillot du Maroc est devenu le nouvel ambassadeur du Royaume», a indiqué le directeur général de Planet Sport pendant la cérémonie de présentation à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités dont le président de la FRMF Fouzi Lekjaa et le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports Mohamed Saad Berrada.

A noter que les Lions de l’Atlas arboreront le nouveau maillot lors des matchs face au Gabon et au Lesotho, pour le compte des 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la CAN 2025.

H.M.