Le but de Sofyan Amrabat face à Sivasspor (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Sofyan Amrabat a contribué, dimanche soir, à la victoire de son équipe Fenerbahçe face à Sivasspor (4-0), au titre de la 12e journée de la Süper Lig turque.

Le match a débuté par un premier but inscrit à la 24e minute par le Turc Samet Akaydin pour Fenerbahçe, avant que le Serbe Dušan Tadić ne double la mise à la 54e minute.

À la 82e minute de la seconde mi-temps, le Lion de l’Atlas a marqué le troisième but pour les hôtes, avant que son coéquipier français, Allan Saint-Maximin, ne scelle le score avec un quatrième et dernier but à la 90+4.

Avec ce résultat, Fenerbahçe conserve sa deuxième place (26 points) dans le classement provisoire de la Süper Lig turque, tandis que Sivasspor recule à la 7ème position avec un total de 17 points.