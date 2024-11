Une source fédérale réagit à la polémique autour de Hakim Ziyech

Une source responsable de la FRMF a indiqué que Hakimi Ziyech n’a pas été convoqué aux prochains matchs face au Gabon et au Lesotho pour des raisons techniques et non pas pour des raisons extra-sportives.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, notre source a indiqué que Walid Regragui est en contact permanent avec tous les joueurs, qu’ils soient convoqués ou pas. «Le sélectionneur national a décidé de ne pas faire appel à Hakim Ziyech à cause du manque de temps de jeu. Il ne participe plus aux matchs de Galatasaray bien qu’il se soit rétabli de sa blessure. Pourquoi la non-convocation de Romain Saiss n’a pas provoqué de polémique ?», s’est interrogée la source fédérale.

Et d’ajouter : «L’aventure de Hakim Ziyech avec la sélection nationale n’est pas encore finie. Walid Regragui convoque les joueurs prêts et compétitifs. Après le Mondial, le sélectionneur a écarté plusieurs joueurs clés dont le niveau a reculé».

