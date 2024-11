Ligue des champions: retour sur la belle victoire du Barça face à l’Etoile de Belgrade (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Barcelone s’est imposé contre l’Etoile Rouge de Belgrade 5 à 2 mercredi en Serbie en Ligue des Champions, marquant sa troisième démonstration d’affilée dans cette compétition. Dès la 13e minute, le Barça a ouvert le score par Inigo Martinez avant que les Serbes n’égalisent à la 27e à la suite d’une belle action de Silas.

Mais les Blaugranas ont ensuite passé la vitesse supérieure avec un doublé de leur attaquant vedette Robert Lewandowsky entre la 43e et la 53e minutes suivi deux minutes plus tard d’un quatrième but signé Raphinha. Fermin Lopez envoyait pour la 5e fois le ballon au fond des filets serbes à la 76e avant que Milson ne parvienne à réduire la marque pour l’honneur à la 84e.

Alors que l’Etoile Rouge a perdu tous ses matches depuis le début de la compétition, le FC Barcelone compte 3 victoires pour 1 défaites avec 15 buts marqués.

S.L