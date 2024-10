Ziyech écarté au Galatasaray, sa place en sélection nationale menacée ?

L’international marocain Hakim Ziyech a suivi le derby d’Istanbul entre le Galatasaray et le club de Besiktas depuis le banc des remplaçants, lundi soir, dans le cadre du championnat turc.

Ziyech continue de manquer les rencontres de son équipe depuis sa guérison de la blessure qu’il avait contractée en septembre dernier à Agadir, lors du match opposant le Maroc au Lesotho.

Son entraîneur, Okan Buruk, ne lui a accordé que les neuf dernières minutes du match contre Antalyaspor. Par la suite, il a été écarté du match contre Elfsborg en Ligue Europa et n’a pas non plus participé au derby d’Istanbul.

Il devient difficile pour Ziyech de jouer un rôle central dans la formation de Galatasaray, après le changement de stratégie de l’entraîneur Buruk, qui s’appuie désormais sur le schéma 3-5-2, en utilisant le duo Mauro Icardi et Victor Osimhen en attaque.

Les jours de Ziyech à Galatasaray semblent comptés, son entraîneur l’ayant écarté lors des derniers matchs, ce qui menace sa place en équipe nationale marocaine à l’approche des matchs contre le Gabon et le Lesotho pour clôturer les qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2025.