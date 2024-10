Des changements dans la prochaine liste de Walid Regragui

Des changements sont prévus dans la prochaine liste de Walid Regragui pour les matchs face au Lesotho et au Gabon, en marge des éliminatoires de la CAN 2025.

Amine Adli, qui évolue dans les rangs du Bayer Leverkusen, ne sera pas convoqué pour cause de blessure. Le joueur s’est fracturé le péroné gauche et ne sera opérationnel qu’en janvier 2025. Oussama El Azzouzi est également blessé et ne figurera pas non plus sur la liste des convoqués.

En revanche, la liste connaîtra le retour de Brahim Diaz qui s’est rétabli de sa blessure et a même joué quelques minutes du match qui a opposé le Real Madrid au FC Barcelone.

Walid Regragui pourra également compter sur les services de Hakim Ziyech qui a repris les entraînements avec Galatasaray. Le joueur avait contracté une blessure au dos lors de la rencontre face au Lesotho, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025. Depuis, il n’a participé à aucun match de Galatasaray et n’a pas été convoqué au stage de préparation pour la double confrontation face à la Centrafrique.

Le sélectionneur national pourrait aussi faire appel à Amir Richardson qui a gagné en temps de jeu avec Fiorentina.

