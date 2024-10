Le Real Madrid condamne les insultes racistes contre des joueurs du Barça

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a condamné dimanche les comportements racistes de plusieurs de ses supporters envers des joueurs du FC Barcelone lors du Clasico, disputé samedi au Santiago Bernabeu et remporté par le club catalan 4-0.

« Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l’un des coins du stade », indique le club madrilène dans un communiqué.

Il affirme avoir « ouvert une enquête pour localiser et identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, afin de prendre les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées ».

De son côté, la Ligue de football espagnol, qui a condamné les « insultes et gestes racistes » reçus par les joueurs catalans, a annoncé qu’elle va déposer plainte, affirmant son engagement à « éradiquer tout comportement raciste et haineux dans et en dehors des stades ».

Malgré les mesures prises par la Liga et les sanctions de plus en plus sévères de la part des clubs et des autorités, le football espagnol n’arrive toujours pas à éradiquer le racisme dans les stades.

Jeudi dernier, quatre personnes impliquées dans une campagne visant l’international brésilien Vinicius Junior ont été interpellées pour incitation à la haine juste avant le derby madrilène, après avoir appelé les supporters de l’Atletico à venir au match avec des masques pour pouvoir l’insulter sans pouvoir être identifiés.

S.L.