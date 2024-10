CAN de Beach Soccer: le Maroc éliminé

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale de Beach Soccer s’est inclinée face à son homologue mauritanienne sur le score de 7 buts à 4, en match des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la discipline, organisée en Egypte.

Les buts de la sélection marocaine ont été inscrits par Driss Ghannam (2e), Réda Zahraoui (5e, 15e) et Badr Krichli (17e), tandis que Mohame Ouali (5e, 21e, 31e), Mohamed Diallo (6e) et Al Bachir Elaid (16e), Bidati Malik (18e) et Ahmadou bilal (35e) ont marqué pour la Mauritanie.

En finale, la sélection mauritanienne affrontera son homologue sénégalaise, samedi, tandis que le match de classement opposera le Maroc à l’Egypte, pays hôte.

En se qualifiant en finale, le Sénégal et la Mauritanie ont poinçonné leur billet pour la Coupe du monde de Beach Soccer prévue l’année prochaine aux Seychelles.

S.L