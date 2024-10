Le Maroc accueille la Ligue des Champions d’Afrique féminine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc accueillera l’édition 2024 de la Ligue des Champions d’Afrique féminine du 9 au 23 novembre 2024, a annoncé, mercredi, la Confédération africaine de football (CAF).

Au total, huit clubs s’affronteront pour remporter le titre de cette édition, précise la CAF sur son site officiel, notant que six tournois zonaux ont été organisés afin de qualifier six équipes, en plus de l’hôte et du tenant du titre. Il s’agit de l’AS FAR (Hôte – vainqueur en 2022), le Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud – Tenant du titre), les Aigles de la Médina (Sénégal – UFOA A), Edo Queens (Nigeria – UFOA B), le TP Mazembe (RD Congo – UNIFFAC), Commercial Bank of Ethiopia (Ethiopie – CECAFA), University of Western Cape (Afrique du Sud – COSAFA) et Tutankhamun (Égypte – UNAF).

L’accueil de cette compétition par le Maroc fait suite à l’organisation réussie de la Coupe d’Afrique des Nations féminine CAF TotalEnergies 2022, qui a également connu un succès retentissant, se félicite l’instance faîtière du ballon rond africain.

Le Maroc avait déjà eu l’honneur d’accueillir l’édition 2022 de la LDC féminine, la plus importante compétition de football féminin de clubs en Afrique, rappelle-t-on de même source. Depuis sa création, la Ligue des Champions de la CAF a joué un rôle crucial dans le développement du football féminin sur le continent africain.

S.L.