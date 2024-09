Maroc-Iran: où et quand voir le match ? (Mondial de futsal)

Les Lions de l’Atlas appréhendent leur huitième de finale du Mondial-2024 de futsal contre l’Iran, jeudi à Boukhara, avec la ferme volonté de passer ce stade de la compétition et d’atteindre les quarts de finale, comme à l’édition 2021 en Lituanie.

A la veille de cette partie, qui promet une belle empoignade entre deux équipes du Top-10 mondial, le sélectionneur national, Hicham Dguig et les joueurs interrogés par la presse, se sont montrés déterminés à passer le cap et assurent avoir les armes pour le faire.

“Ce sont les huitièmes de finale, une phase à élimination directe. Nous nous sommes préparés pour tous les scénarios possibles”, affirme Dguig en marge de la dernière séance d’entraînement avant le jour J, mercredi à Boukhara. Pour le coach national, le seul casse-tête est l’effet que pourraient avoir les absences dues aux blessures, notamment sur le plan de la concentration.

En effet, juste avant les huitièmes de finale, la liste officielle de l’équipe nationale est réduite après la blessure d’Ismail Amazal contre le Portugal et le forfait de Othmane El Idrissi dès le premier match. “Nous évoluerons avec 12 joueurs au lieu de 14. Cela ne risque pas d’avoir des effets sur l’aspect physique, mais on craint que ça affecte la concentration des joueurs”, a-t-il expliqué, assurant que les éléments disponibles sont capables de faire un bon résultat.

Pour le joueur de l’équipe nationale, Soufiane Charraoui, “demain ça sera une vraie bataille et nous nous y sommes préparés”. “Nous avons la volonté de rester ici et on fera tout pour gagner le match”, a assuré Charraoui.

“L’Iran est une équipe du Top-5 mondial, qui a des joueurs de qualité. Contre eux, la partie sera âprement disputée, mais nous savons comment faire pour l’emporter”, a-t-il insisté.

Même son de cloche du côté de son coéquipier Khalid Bouzid, pour qui le match sera très difficile face à l’équipe iranienne qui est parmi les meilleures au monde. “Nous avons convenu de la stratégie à adopter pour gagner la partie. L’élément clé pour nous sera la confiance en soi, un facteur qui nous a fait défaut contre le Portugal”, a confié le joueur, qui n’a pas manqué de saluer les supporters marocains.

“Le public nous procure énormément de joie. Là où on va on trouve des Marocains qui nous supportent. Ça me fait plaisir de voir des concitoyens voyager pour nous suivre et nous supporter”, s’est-il réjoui.

Le match entre le Maroc et l’Iran aura lieu jeudi à Boukhara (13h30 GMT+1). Il sera retransmis sur Arryadia SD/HD et beIN Sports HD5.

Qualifié en huitièmes dès la 2-ème journée, le Maroc a fini deuxième de groupe E, après sa défaite face au Portugal, champion du monde en titre, en match de la 3-ème journée (1-4).

S’imposant face à la France en match de la 3-ème journée (4-1), l’Iran a bouclé la phase de poules en tête du groupe F avec 9 points.

