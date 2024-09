Abqar remplacé pour avoir échangé son maillot avec Mbappé à la mi-temps ? (VIDEO)

La scène a fait le tour de la toile ces dernières heures. Mardi soir, le Real Madrid accueillait le club du Deportivo Alavés en Liga. Rien de plus normal jusque là.

A la mi-temps de la rencontre, le défenseur marocain Abdel Abqar a reçu le maillot de Kylian Mbappé avant l’arrivée des deux joueurs au tunnel menant aux vestiaires. Une scène qui a été probablement mal perçu du côté des dirigeants d’Alaves.

Abqar a été ensuite remplacé et n’a pas foulé la pelouse du Bernabeu pour la seconde mi-temps. Le site Almarssad Pro a apporté quelques précisions par rapport à cet incident :

« L’accord d’échange de maillots lors de ce match a été conclu quelques jours avant le match, probablement avec l’intervention d’Achraf Hakimi. Mbappé a enlevé son maillot avant d’atteindre le tunnel menant aux vestiaires, ce qui a embarrassé Abqar, qui n’a pas encore enlevé son maillot et a demandé à Mbappé de le lui donner après avoir quitté le terrain », souligne Al MarssadPro.

Et d’ajouter : « Le remplacement d’Abqar à la mi-temps n’a rien à voir avec l’échange de maillot. Le joueur lui-même a demandé le remplacement en raison d’une douleur et d’un gonflement au niveau du tendon d’Achille ».

