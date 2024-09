Achraf Hakimi livre de nouveaux détails sur son divorce

L’international marocain Achraf Hakimi a révélé des détails surprenants sur sa séparation de son ex épouse, l’actrice hispano-tunisienne Hiba Abouk.

Dans ses récentes déclarations à des médias espagnols, Hakimi a déclaré que Hiba avait subi un choc en découvrant qu’il avait transféré tous ses biens et ses avoirs à sa mère. Il a précisé qu’Abouk cherchait à bénéficier de sa fortune seulement deux mois après leur mariage, et qu’elle l’avait menacé de demander le divorce et de partager sa richesse.

Face à ces menaces, Hakimi a décidé de transférer tous ses biens à sa mère, qui a accueilli cette décision avec enthousiasme. En effet, Hakimi a souligné que cette démarche a été pleinement soutenue par sa mère, qui a joué un rôle crucial dans sa vie et a toujours été un pilier pour lui.

Il a ajouté que Hiba Abouk a été extrêmement choquée au tribunal en apprenant qu’elle avait perdu la possibilité de prétendre à une partie de sa fortune.