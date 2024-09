Raja Casablanca : Abdelkrim Benatiq refuse de se porter candidat et explique les raisons

Abdelkrim Benatiq, ancien ministre et membre du comité du Raja Casablanca, a annoncé qu’il ne présentera pas sa candidature à la présidence des Verts.

Dans une déclaration à Le Site Info, Benatiq a expliqué que le moment n’est pas opportun pour se porter candidat en raison du manque de consensus parmi les membres du Raja concernant sa vision future pour le club. Une vision qui repose principalement sur une gestion institutionnelle et entrepreneuriale.

« La discussion avec les membres a été saine, mais j’ai également constaté que nous avons besoin de plus de temps pour que tout le monde comprenne que le Raja a besoin de changement et de nouvelle structuration, et qu’il est nécessaire de rompre avec la gestion ordinaire et quotidienne du club, qui a duré environ 70 ans», souligne Benatiq.

L’ex ministre a précisé qu’il avait conditionné sa candidature à l’activation de la société sportive, exprimant sa confiance dans la capacité de cette option à revitaliser le club sur tous les plans. Il a cependant noté : « En fin de compte, j’ai constaté que nous avons besoin d’une prise de conscience culturelle plus grande pour contribuer au changement du système footballistique au Maroc»

Benatiq a ajouté : « L’orientation actuelle du pays est claire, elle vise à promouvoir les clubs marocains et le produit du football en général, surtout avec l’organisation prochaine de la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde en 2030. Aucun acteur futur ne pourra prétendre jouer un rôle sur la scène sportive nationale s’il refuse de s’engager dans la structuration des clubs et le développement de leur fonctionnement, ce qui ne peut se faire qu’en activant les sociétés sportives», explique Benatiq.

Ce dernier a annoncé son soutien à toute autre candidat, précisant que les noms ne sont pas importants, et que ce qui compte, c’est la nécessité de passer à une nouvelle étape et prendre conscience que le changement est plus urgent que jamais.