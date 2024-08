Officiel : Sofyan Amrabat rejoint Fenerbahce

Sofyan Amrabat à Fernerbahce, c’est fait ! Le club turc a conclu un accord avec la direction de la Fiorentina pour le transfert du joueur international marocain avant la fin du mercato estival.

Amrabat rejoindra Fenerbahçe, où joue également le Marocain Youssef En-Nesyri, sous forme de prêt d’une saison, pour un montant de 2 millions d’euros que percevra la Fiorentina.

Le prêt inclut une option d’achat obligatoire du contrat d’Amrabat pour 13 millions d’euros, ainsi que 2 millions d’euros en variables. Le contrat d’Amrabat avec le club turc sera donc de quatre ans.

Amrabat a accepté les détails financiers et se rend à Istanbul pour finaliser son transfert et passer une visite médicale.

Malgré l’insistance de l’entraîneur de la Fiorentina, Raffaele Palladino, pour conserver ses services, Amrabat a insisté pour changer d’air. Il est à noter que son transfert à l’Atlético de Madrid n’a pas été réalisé en raison du refus du club espagnol d’inclure une clause d’achat obligatoire.

🟡🔵🛩️ Sofyan Amrabat, on his way to Fenerbahçe! pic.twitter.com/VBWBUGegfD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024