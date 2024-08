Foot: le Portugais Pepe raccroche les crampons

L’international portugais Pepe, âgé de 41 ans, a annoncé jeudi qu’il mettait fin à sa carrière, marquée par dix ans passées au Real Madrid et 141 sélections.

« Je voudrais remercier tout le monde », a déclaré, dans une vidéo mise en ligne sur son compte Instagram, le défenseur central qui fait ses adieux après avoir participé à l’Euro 2024 et après la fin de son contrat avec le FC Porto.

Né au Brésil et arrivé au Portugal à 18 ans, Képler Laveran Lima Ferreira, de son vrai nom, a débuté sa carrière professionnelle au Maritimo de Madère. Après son premier passage à Porto (2004-2007), il a évolué pendant dix ans au Real Madrid. Au bout d’une saison et demie chez les Turcs de Besiktas, il était retourné à Porto en janvier 2019.

Avec 141 sélections au compteur et 8 buts, Pepe a marqué l’histoire de la seleçao avec laquelle il a joué 17 ans. Il est le troisième joueur le plus capé de l’histoire de la sélection, derrière Cristiano Ronaldo (212) et Joao Moutinho (146).

Au cours de sa carrière, le défenseur luso-brésilien, qui a remporté l’Euro 2016, a participé à neuf phases finales, au total, de coupes du monde et de championnats d’Europe.