Maroc-Espagne: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (JO 2024)

L’équipe nationale olympique affronte ce lundi son homologue espagnole au stade Vélodrome de Marseille, en marge des demi-finales des Jeux olympiques Paris 2024.

En rejoignant le dernier carré du tournoi olympique de football, les Lionceaux de l’Atlas écrivent déjà une nouvelle page de l’histoire du ballon rond national se plaçant, par là même, en pôle position dans la course pour le Graal olympique. L’or en ligne de mire ! Dans un Parc de Prince Rouge et Vert, les protégés de Tarik Sektioui avaient à cœur de briller. Ils l’ont fait. Une qualification historique pour les demi-finales des JO (Paris-2024) et de fortes chances de s’adjuger un métal, le plus précieux comme objectif ultime.

Suite à cette qualification historique, Sektioui a exprimé sa fierté et encensé ses joueurs, soulignant que cette équipe mérite d’être sacrée championne.

Le coup d’envoi du match Maroc-Espagne sera donné à 17 heures. Il sera retransmis sur Arryadia HD, beIN Sports HD1, Al Kass two, Eurosport 1 France et TRT Spor HD.

Rappelons que le Maroc s’est imposé vendredi face aux Etats-Unis (4-0), pour le compte des quarts de finale des Jeux Olympiques Paris 2024. Les réalisations des Lionceaux de l’Atlas ont été inscrites par Soufiane Rahimi à la 28è minute en transformant un penalty qu’il a obtenu lui-même. Ilias Akhomach a doublé la mise à la 63è minute, avant qu’Achraf Hakimi n’inscrive le troisième but sept minutes plus tard.

El Mehdi Maouhoub (90è+1) a quadruplé le score en inscrivant un penalty accordé par l’arbitre de la rencontre après consultation de la VAR.

L’Espagne, de son côté, a décroché sa qualification après s’être imposée face au Japon sur le score de 3-0.

