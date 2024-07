Mercato : quel avenir pour Neymar ?

Neymar (32 ans) peut t-il encore revenir au plus haut niveau ? Ces derniers mois, son actualité n’est pas en lien avec le football. Ce vendredi, Neymar dévoile sur Instagram les images de la naissance de son 3e enfant.

Sur le plan professionnel, Neymar n’a plus rejoué depuis quasiment un an. Le Brésilien a subi une rupture du ligament croisé du genou en octobre 2023. Depuis qu’il a signé en Arabie Saoudite, Neymar n’a quasiment pas joué. Il devrait faire son retour sur les terrains avec Al-Hilal dans les prochaines semaines. Le Brésilien a toujours un an de contrat avec le club saoudien.

La valeur marchande du joueur est en chute libre. Elle est passée de 180 millions d’euros en juin 2019 à 30 millions d’euros en juin 2024. Certains observateurs espèrent revoir l’international brésilien au plus haut niveau et notamment dans un grand club européen. Reste à savoir si le joueur qui a quasiment tout gagné dans sa carrière jusque là a toujours faim de titre et de revenir au sommet mondial.