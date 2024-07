Coupe de la CAF: les adversaires de la RS Berkane et de l’Union Touarga

La RS Berkane affrontera le vainqueur du match entre les Nigérians d’El-Kanemi Warriors et le club béninois du Dadje FC au 2è tour préliminaire de la Coupe de la CAF (saison 2024-2025), à l’issue du tirage au sort tenu, jeudi au siège de la Confédération africaine de football au Caire.

Les matchs aller du 2ème tour préliminaire sont prévus entre le 13 et le 15 septembre, tandis que les matchs retour auront lieu entre les 20 et 22 du même mois.

Le club berkani, vice-champion en titre de la Coupe de la CAF, est exempt du premier tour préliminaire.

Par ailleurs, l’Union Touarga sera opposée au club ivoirien de Racing Club au 1er tour préliminaire.

L’Union Touarga jouera le match aller à domicile entre le 16 et le 18 août, et se déplacera à Abidjan pour le match retour qui aura lieu entre le 23 et le 25 du même mois.

En cas de qualification au 2ème tour préliminaire, l’Union Touarga sera confrontée au vainqueur du match opposant East and Lions (Sierra Leone) au club sénégalais de l’ASC Jaraaf.

Les matchs aller du 2ème tour préliminaire sont prévus entre le 13 et le 15 septembre, tandis que les matchs retour auront lieu entre les 20 et 22 du même mois.

S.L