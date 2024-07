Maroc-Espagne: le projet du tunnel sous-marin refait surface

Le projet du tunnel sous-marin reliant le Maroc et l’Espagne refait surface. Selon le quotidien espagnol « La Razón », le « rêve de construire un tunnel reliant l’Afrique à l’Europe via la Méditerranée est sur le point de se réaliser », soulignant que le projet est estimé à six milliards d’euros.

«Cette infrastructure facilitera le déplacement de 12,8 millions de passagers par an et sera prête pour la Coupe du Monde 2030», souligne le journal. Et d’ajouter que suite à la candidature tripartite pour le Mondial, ce projet de tunnel sous-marin entre le Maroc et l’Espagne est considéré comme le plus ambitieux au monde.

Le tunnel aura une longueur d’environ 38,7 kilomètres, dont 27,8 kilomètres sous la mer et 11 kilomètres en souterrain. La profondeur du tunnel sera de 300 mètres et la pente maximale de 3%. Le diamètre de chaque tunnel à voie unique sera de 7,9 mètres à l’intérieur, tandis que le diamètre de la galerie de service sera de 6 mètres. Les trois tunnels seront interconnectés par des passages transversaux espacés de 340 mètres.

Selon certains journaux ibériques, cette infrastructure aura un impact économique majeur sur la région. Elle permettra notamment la création d’un hub pour les réseaux de transport européens et africains et facilitera la circulation des personnes et des marchandises entre les deux continents

H.M.