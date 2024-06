Real Madrid: clap de fin pour Nacho

Par LeSiteinfo avec MAP

Le capitaine du Real Madrid, Nacho Fernandez, a décidé de quitter le club de sa vie et s’engager dans une nouvelle aventure en Arabie Saoudite.

« Le Real Madrid C. F. annonce que notre capitaine Nacho a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur du Real Madrid », indique, mardi, un communiqué du club champion d’Europe.

« Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Nacho, l’une des grandes légendes de notre club », ajoute l’équipe madrilène.

Nacho a rejoint le Real Madrid en 2001, à l’âge de 10 ans, et a joué dans toutes les catégories du club jusqu’à devenir un joueur de l’équipe première en 2012.

Depuis lors, il a défendu le maillot du Real Madrid pendant 12 saisons, au cours de l’une des périodes les plus fructueuses de l’histoire du Real Madrid.

Pendant cette période, il a joué 364 matchs et remporté 26 titres : 6 Coupes d’Europe, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 4 Ligues, 2 Coupes du Roi et 5 Supercoupes d’Espagne.

En plus, avec l’équipe nationale espagnole, Nacho a remporté le championnat d’Europe des moins de 21 ans et la Ligue des nations, et participe actuellement au championnat d’Europe de l’UEFA en Allemagne 2024.

Selon la presse espagnole, Nacho s’engagera avec Al-Qadisiyah, équipe entraînée par l’Espagnol Michel.

