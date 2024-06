Euro 2024 : Espagne-Italie, le match de la Roja le plus suivi depuis la Coupe du monde 2022

Le match entre l’Espagne et l’Italie, correspondant à la deuxième journée du groupe B de l’Euro 2024, disputé jeudi soir, est le plus suivi de la Roja depuis le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar contre le Maroc.

C’est ce qu’affirme le cabinet de conseil Barlovento dans un communiqué, après avoir analysé les audiences enregistrées pour le match qui s’est soldé par une victoire des coéquipiers de Carvajal (1-0), certifiant ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale du tournoi continental.

Selon des chiffres de Barlovento, le match diffusé sur la première chaîne de la télévision espagnole « La1 » a été le plus regardé de la saison, le plus suivi depuis le début du Championnat d’Europe et le match du tour de qualification le plus regardé depuis Espagne-Croatie le 21 juin 2016.

Au total, 13,4 millions de téléspectateurs ont suivi le match, avec une audience moyenne de 8.552.000 téléspectateurs et une part d’écran de 56,4 %. La minute la plus regardée a été celle de 22h53 avec 10,2 millions de téléspectateurs.

De même, le match a été le leader absolu dans tous les segments d’âge et dans toutes les communautés autonomes, a atteint des parts de plus de 70% chez les moins de 44 ans, et a contribué à 52% du résultat de « La1 », qui a eu une part de 23,1% pour la journée.