Botola : le Difaa El Jadida rejoint le CODM en première division

Le Difaa Hassani d’El Jadida (DHJ) a été promu en première division de la Botola Pro « Inwi », tandis que l’AS Salé et l’Ittifaq Marrakech ont été relégués en division amateurs, au terme des matches de la 30è et dernière journée.

Le DHJ rejoint ainsi le COD Meknès à l’élite supérieure, après avoir passé une saison seulement en deuxième division. Le club doukkali a terminé la saison à la deuxième position avec un total de 52 points.

Il devance, au goal-average particulier, l’USM Oujda (3è/52 pts), qui s’est imposée en déplacement face à la Jeunesse El Massira par 3 buts à 1. Le Kawkab Marrakech, qui espérait lui aussi décrocher le sésame de la première division, a terminé au pied du podium avec 51 points, après sa victoire (1-0) face à la Jeunesse Ben Guerir.

En bas du tableau, l’AS Salé et l’Ittifaq Marrakech ont quitté la Botola Pro et évolueront la saison prochaine chez les amateurs. Les « Corsaires du Bouregreg », auteurs d’une saison catastrophique, lors de laquelle ils ont essuyé 18 revers, contre 6 victoires seulement et autant de matches nuls, sont derniers avec 24 points. De son côté, l’Ittifak Marrakech, qui s’est incliné en déplacement face à l’Olympique Khouribga (2-1) a occupé la 15è place avec 27 unités. Pour rappel, le COD Meknès avait retrouvé sa place parmi les clubs de l’élite à l’issue de la 27e journée de Botola Pro D2 « Inwi ».

Ci-après les résultats de cette journée :

Jeunesse El Massira – USM Oujda 1 – 3

Kawkab Marrakech – Chabab Ben Guérir 1 – 0

Olympique Khouribga – Ittifaq Marrakech 2 – 1

Olympique Dcheira – Difaa El Jadida 0 – 0

Racing Casablanca – COD Meknès 1 – 0

Raja Béni Mellal – Chabab Atlas Khénifra 3 – 1

Stade Marocain – Rapide Oued Zem 2 – 1

Widad Fès – AS Salé 1 – 0