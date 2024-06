Coupe du trône : le match MCO-RCA reporté

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a annoncé ce lundi, le report du match entre le Raja et le Mouloudia d’Oujda, en demi-finale de la Coupe du Trône à Agadir. La Ligue a décidé de reporter le match au 25 juin, au lieu du 21 du même mois, tout en maintenant le même lieu.

Le match entre le Raja et le Mouloudia d’Oujda, pour la demi-finale de la Coupe du Trône, débutera à 20h00. En revanche, la date de la deuxième demi-finale de la Coupe du Trône, entre les FAR et le Maghreb de Fès, reste inchangée et se déroulera le dimanche 23 juin.