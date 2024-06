Roland-Garros: retour sur le sacre de Carlos Alcaraz

Par LeSiteinfo avec MAP

Le joueur espagnol Carlos Alcaraz a remporté, ce dimanche à Paris, le tournoi de Roland-Garros, après avoir battu l’Allemand Alexander Zverev en finale (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2).

L’Espagnol, numéro 3 mondial, qui succède au Serbe Novak Djokovic au palmarès et va lui ravir la deuxième place au classement ATP lundi, décroche à 21 ans son troisième titre du Grand Chelem, après ses triomphes à l’US Open 2022 et Wimbledon 2023, et son premier à Paris.

Pour l’Allemand de 27 ans, ce revers est le deuxième concédé sur la dernière marche d’un Majeur, après l’US Open 2020.

S.L