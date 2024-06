Un club anglais revient à la charge pour Youssef En-Nesyri

Manchester United a encore exprimé son intérêt pour Youssef En-Nesyri et souhaite s’attacher ses services lors du prochain mercato.

Selon le journal «Team Talk», les dirigeants de Man. United veulent convaincre le FC Séville de lâcher l’attaquant marocain cet été, rappelant que son contrat court jusqu’en juin 2025. Et d’ajouter qu’en plus de Manchester United, West Ham, Aston Villa et Bournemouth convoitent également En-Nesyri, auteur de 20 buts cette saison, dont 16 en Liga.

A noter que Man. United avait déjà affiché son intérêt pour l’international marocain en décembre dernier. Le club souhaite cette fois-ci passer à l’action et formuler une offre au club andalous.

H.M.