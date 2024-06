Walid Regragui s’exprime sur les absences de Mazraoui et Richardson

Walid Regragui a tenu ce jeudi une conférence de presse à la veille du match Maroc-Zambie, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026 et s’est exprimé sur les absences de Noussair Mazraoui et d’Amir Richardson.

Selon le sélectionneur national, Mazraoui a été retenu pour ce stage de préparation au cas où un joueur se blesse. «Je lui ai autorisé de s’absenter pour effectuer son pèlerinage après m’être assuré que l’équipe est au complet. Je lui souhaite un bon hajj et je l’appelle à prier pour nous», a affirmé Regragui.

Richardson, lui, n’a pas pu non plus participer au stage des Lions à cause de certains problèmes familiaux. «Je préfère ne pas dévoiler plus de détails», a assuré le sélectionneur, soulignant que les deux joueurs ne seront pas remplacés.

En prévision de cette double confrontation contre la Zambie, le 7 juin à Agadir, et le Congo Brazzaville, le 11 juin à Kinshasa, pour le compte, respectivement, des 3ème et 4ème journées du groupe E, Walid Regragui comptera sur un groupe bourré de talents, avec le moral au beau fixe après les prouesses de plusieurs joueurs marocains, notamment des attaquants, avec leurs clubs.

Il s’agit là d’un facteur de confiance pour Regragui, pour qui l’équipe nationale compte une constellation de jeunes joueurs talentueux qui sont en mesure de remporter des titres.

H.M.