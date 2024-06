La CAF fait une demande à l’AS FAR et au Raja Casablanca

La Confédération Africaine de Football (CAF) a demandé aux clubs qui particieront à la Ligue des Champions d’Afrique et la Coupe de la CAF la saison prochaine de définir la liste des stades approuvés où ils joueront leurs matchs, ainsi que d’envoyer les noms des joueurs qui participeront aux compétitions continentales, entre le 1er et le 20 juillet prochain.

Le Raja Casablanca attend la réponse de la CAF concernant l’homologation du stade Larbi Zaouli à Casablanca, afin de le mettre en tête de la liste des stades où il souhaite recevoir ses adversaires la saison prochaine en Ligue des Champions d’Afrique.

En cas d’approbation de la demande du Raja, il ajoutera les stades de Marrakech et d’Agadir à la liste des stades où il recevra ses invités, en raison de la fermeture des autres stades.

Pour sa part, l’AS FAR envisage de disputer ses matchs au Grand Stade de Marrakech, avec l’ajout du stade Adrar d’Agadir comme stade de réserve. Les responsables de l’AS FAR se sont renseignés sur la possibilité de jouer au stade Moulay Hassan de Rabat, qui a accueilli les matchs du FUS Rabat en Coupe de la CAF.

Le Raja, l’AS FAR, la Renaissance de Berkane et l’équipe qui participera avec eux à la Coupe de la CAF ont le droit d’ajouter de nouveaux joueurs à leurs listes africaines entre le 21 juillet et le 31 août.

En cas de qualification pour la phase de groupes, les clubs concernés pourront enregistrer de nouveaux joueurs entre le 1er et le 30 septembre, ils auront également la possibilité d’ajouter 7 joueurs entre le 1er et le 31 janvier.