Un Lion de l’Atlas autorisé à disputer les JO 2024

Eliesse Ben Seghir, qui évolue dans les rangs de l’AS Monaco, a été autorisé à disputer les Jeux Olympiques de Paris avec la sélection du Maroc.

Dans une déclaration à l’Equipe, Thiago Scuro, le directeur général du club monégasque, a annoncé que le Lion de l’Atlas est autorisé à prendre part aux JO 2024.

Rappelons que Tarik Sektioui s’apprête à dévoiler la liste des joueurs qui prendront part aux Jeux Olympiques de Paris. Trois Lions de l’Atlas sont susceptibles d’y figurer.

Selon le quotidien Assabah, Yassine Bounou a décidé de ne pas participer aux JO 2024 afin de permettre à Alaa Bellaarouch, le gardien de but de Strasbourg, d’y prendre part. Le portier a en effet disputé plusieurs rencontres avec la sélection olympique et a contribué à la qualification des Lionceaux aux JO de Paris. Pour Bounou, Bellaarouch mérite d’être aux Jeux Olympiques et a donc décidé de ne pas y prendre part.

A noter que la sélection des U23 souhaite disputer deux matchs amicaux lors des prochaines dates FIFA pour peaufiner les derniers détails avant de s’envoler vers Paris. Les Lionceaux entameront leur participation en croisant le fer, le 24 juillet, avec l’Argentine, avant d’affronter l’Ukraine le 27 du même mois. Ils joueront contre l’Irak le 30 juillet.

H.M.