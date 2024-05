Ligue Europa: le Bayer Leverkusen d’Amine Adli qualifié en finale

Le Bayer Leverkusen a décroché sa place en finale de la Ligue Europa après son match nul face à l’AS Rome (2-2).

Menés de deux buts, l’équipe d’Amine Adli a réussi à revenir au score en signant deux réalisations à la 81ème et 97ème minute de jeu. En plus d’être en finale, le Bayer Leverkusen a battu le record d’invincibilité en Europe avec 49 matchs (40 victoires et 9 nuls).

En finale, prévue le 22 mai prochain à Dublin, le club allemand croisera le fer avec l’Atalanta Bergame qui a réussi à se qualifier après sa victoire face à l’Olympique de Marseille.

H.M.