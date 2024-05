Real Madrid-Bayern Munich : l’arbitre avoue avoir commis une erreur

Un mauvais jugement de l’arbitre du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich a suscité une grande polémique, notamment en raison du refus d’un but de l’équipe allemande.

Le défenseur, Matthijs de Ligt, a parlé aux médias de l’incident, affirmant que l’arbitre lui avait avoué son erreur après le match : « Après la fin du match, l’arbitre m’a parlé et m’a dit : Je suis désolé, j’ai commis une erreur. »

Et il a ajouté : « Nous connaissons tous les règles du jeu, et lorsqu’il n’y a pas de hors-jeu évident, vous devez laisser le jeu se poursuivre. Ce qui s’est passé est honteux. Le but de Joselu était presque hors-jeu, mais le jeu a été autorisé à continuer. Mais pas avec nous, c’est incroyable. »

Il est à noter que le match s’est terminé en faveur du Real Madrid, par deux buts à un. Le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund en finale de la compétition.