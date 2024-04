Hakimi avant Barça-PSG : « On vient avec beaucoup d’envie de changer les choses »

« On vient avec beaucoup d’envie de changer les choses. On veut gagner et ramener la victoire à Paris. On garde toujours la même idée, dominer tout le monde, être patients, et se créer beaucoup d’occasions. On garde la même philosophie que nous demande l’entraîneur. On veut avoir la possession, se créer des espaces, avoir du mouvement », a souligné Achraf Hakimi.

Pour rappel, l’international marocain n’avait pas disputé le match aller en raison d’une suspension. Il sera désormais bet et bien de la partie pour le plus grand bonheur des supporters parisiens.