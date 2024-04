SCCM-RCA : les supporters des Verts interdits de déplacement à Mohammedia

Le Raja Casablanca a publié un communiqué officiel dans lequel il annonce la décision des autorités de la ville de Mohammedia d’interdire le déplacement des supporters des Verts au stade El Bachir.

Le club a appelé ses supporters à respecter cette décision et à suivre les mesures prises par les autorités locales. Le Raja affrontera dimanche prochain le Chabab Mohammedia. Coup d’envoi de la rencontre à 21 heures.

Le Raja est toujours en lutte avec l’AS FAR pour le titre de champion du Maroc 2024. À six journées du terme de la Botola, l’AS FAR est toujours premier du classement général avec 4 longueurs d’avance sur le Raja.