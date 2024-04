Un « Kids Day » à Jemaa El Fna pour promouvoir la pratique du tennis

Par LeSiteinfo avec MAP

Une journée « Kids Day » visant à promouvoir la pratique du tennis chez les enfants venus à la rencontre de grands tennismen internationaux, a été organisée, mercredi au Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) et ce, en marge de la 38è édition du Grand Prix Hassan II de tennis qui se poursuit jusqu’au 07 avril.

Une palette de joueurs internationaux ont participé à cette initiative aux côtés d’enfants épris de cette discipline sportive, dont ceux affiliés au RTCMA. Le but étant de les rapprocher de leurs stars favorites et d’effectuer des échanges de balles avec elles.

Cette journée, devenue une tradition de ce tournoi ATP 250, vise à encourager les enfants à pratiquer le tennis, dans l’optique d’élargir la base des pratiquants de cette discipline sportive, et d’initier les jeunes aux principes et règles de ce sport.

Cette journée a été l’occasion pour ces enfants de poser pour des photos- souvenir avec des joueurs internationaux et d’obtenir des autographes immortalisant ce moment singulier, aux côtés de stars du tennis de niveau mondial.





A cette occasion, le RTCMA a accueilli un grand nombre d’enfants, accompagnés de leurs parents, pour participer à ce « Kids Day », qui vise à élargir la base de pratiquants, enfants et jeunes, et à mieux connaître les parcours réussis de joueurs internationaux participant à cette édition.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le tennisman autrichien Alexander Erler, a dit toute sa joie de prendre part à cette belle tradition dédiée aux enfants, faisant remarquer que « plusieurs enfants font montre d’un bon niveau de jeu malgré le jeune âge ».

» En améliorant encore leur jeu, ils pourraient devenir de grands champions à l’avenir », a-t-il dit.

De son côté, le tennisman belge David Goffin s’est dit « heureux de jouer avec ces enfants, de partager des moments de joie et d’échanger des balles avec eux, afin de les motiver à aller de l’avant pour qu’ils atteignent un meilleur niveau ».

Concernant sa participation à la 38ème édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, Goffin, vainqueur de la 36 édition de ce prestigieux tournoi, a expliqué que l’entame du tournoi était bonne par rapport à l’édition précédente où il n’a pas pu donner le meilleur de lui-même, en raison d’une blessure, se disant « heureux » de pouvoir revenir pour cette édition où, il a réussi à réaliser trois victoires, en espérant continuer sur cette lancée et remporter le titre.

Dans des déclarations similaires, plusieurs enfants ont exprimé leur joie de jouer aux côtés de tennismans internationaux.

« Cette journée nous a permis de vivre une ambiance bon enfant avec des stars internationales, avec échanges de balles, prise de photos et autographes, et de bénéficier de leurs conseils sur les techniques de prise et d’utilisation de la raquette », ont-ils dit.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisé par la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), le Grand Prix Hassan II, qui se joue depuis 2016 sur les courts du RTCMA, constitue un véritable rassemblement des superstars du tennis mondial, offrant une expérience inoubliable aux fans avides d’assister aux échanges les plus intenses sur terre battue.