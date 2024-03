Koke prolonge son bail avec l’Atlético Madrid

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Atlético Madrid a annoncé, lundi, le renouvellement du contrat de son milieu de terrain défensif Koke jusqu’en juin 2025, avec possibilité de le prolonger par la suite.

« Notre capitaine, dont le contrat s’achève le 30 juin prochain, a trouvé un accord avec le club, lui permettant une prolongation d’un an, à la fin de chaque saison », indique le club madrilène dans un communiqué.

Le capitaine emblématique de 32 ans détient le record d’apparitions sous la tunique rouge et blanche avec 626 matchs durant ses 15 saisons chez les Colchoneros.

Champion de la Liga en 2014 et 2021 et vainqueur de la Ligue Europa en 2010, 2012 et 2018, Koke incarne la génération dorée des Colchoneros, installée par l’entraîneur argentin Diego Simeone.

Le joueur espagnol demeure incontournable pour Simeone, qui l’a notamment aligné lors de la totalité du huitième de finale retour de la Ligue des champions, remporté en prolongation contre l’Inter Milan (2-1) le 13 mars.

S.L.