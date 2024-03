Tarek Mustapha refuse d’entraîner le Wydad

L’entraîneur égyptien Tarek Mustapha a expliqué pourquoi il a refusé l’offre d’entraîner le Wydad Casablanca.

Mustapha a confirmé dans une déclaration au site « Kooora » avoir reçu un appel du président du Wydad, Abdelmajid El Berrnaki. Ce dernier lui a exprimé son désir de s’accorder ses services et succéder au Tunisien Faouzi Benzarti.

« Je lui ai expliqué ma position très clairement, en m’excusant. C’est une excuse temporaire et non définitive.Je lui ai fait part de mon refus pour deux raisons. La première étant que j’ai un engagement avec le club égyptien de Bank Al Ahly, et la deuxième raison est que la saison est sur le point de se terminer, et je préfère attendre la fin de celle-ci pour ouvrir ce dossier », souligne l’ex-entraîneur de l’Olympique Safi.

Tarek Mustapha a souligné que l’offre du Wydad ne se refuse pas, et qu’il est animé par le désir de diriger une équipe de la stature du Wydad un jour, mais qu’il est compliqué de prendre un club en main en fin de la saison.