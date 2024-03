L’équipe nationale du Maroc a remporté le championnat d’Afrique des U14 qui s’est disputé du 03 au 09 mars 2024 à Lomé (Togo). Le Maroc a obtenu 6 médailles dont 3 en or, 2 en argent et une en bronze. La sélection nationale était encadrée par Mohamed El Ghaba et Hamid Abderrazak, les entraîneurs nationaux des U-14.

