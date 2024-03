Sénégal: Aliou Cissé conserve son poste de sélectionneur

Par LeSiteinfo avec MAP

Aliou Cissé restera à la tête de l’équipe nationale du Sénégal jusqu’en 2026, a indiqué la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans une vidéo publiée vendredi.

Malgré l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN-2023 face à la Côte d’Ivoire (1-1, 4-5 tab), le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a confirmé sa confiance envers Cissé, prolongeant ainsi son contrat jusqu’en 2026.

« Le comité exécutif (de la Fédération) renouvelle au sélectionneur Aliou Cissé sa confiance et l’engage à poursuivre sa mission en vue de l’atteinte des objectifs à venir, à savoir la qualification pour la CAN-2025 et la Coupe du monde 2026 », a déclaré le vice-président de la Fédération, Seydou Sane. Le contrat initial de Cissé devait expirer en juin prochain.

L’ancien joueur du PSG dirigera donc les Lions de la Teranga lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), prévue au Maroc et lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Il va donc entamer sa 10-ème année consécutive à la tête de l’équipe nationale.

Depuis sa nomination en mars 2015, Aliou Cissé a dû faire face à de nombreuses critiques concernant ses choix tactiques, son jeu défensif et son apparente incapacité à exploiter pleinement le potentiel de l’équipe.

Ses 95e et 96e matches à la tête des Lions contre le Gabon et le Bénin en mars prochain seront l’occasion pour lui de continuer à construire sur ses succès passés et à préparer l’équipe pour les défis à venir.

Sous les ordres d’Aliou Cissé, 47 ans, l’équipe du Sénégal a remporté la première CAN de son histoire lors de l’édition disputée en 2022 au Cameroun, après avoir accédé à la finale de la compétition continentale en 2019.

Le Sénégal pointe actuellement à la 17e place du classement de la FIFA, soit le deuxième meilleur classement pour une équipe africaine après le Maroc (12e).

S.L