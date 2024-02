Le Marocain Réda Slim buteur avec Al Ahly

Réda Slim a inscrit ce mardi le 3ème but d’Al Ahly face à Al Mahala, pour le compte de la mise à jour de la 5ème journée du championnat égyptien. Il s’agit du 3ème but du joueur marocain avec son club, ayant déjà marqué contre Simba à l’African League et face à Al Misri Al Boursaidi en marge de la première journée du championnat.

A noter que Réda Slim n’a pas participé à plusieurs matchs d’Al Ahly à cause de ses nombreuses blessures. La dernière en date est celle contractée face à Mamelodi Sundowns à l’African League. Souffrant d’une fracture au niveau de la clavicule, Réda Slim a dû subir une intervention chirurgicale qui l’a éloigné des pelouses pendant plusieurs mois.

Rappelons que l’attaquant a un contrat de quatre ans avec Al Ahly.

H.M.