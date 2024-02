Mbappé a déjà signé son contrat avec le Real Madrid (Marca)

Marca l’a annoncé ce lundi. Kylian Mbappé a déjà signé son contrat avec le Real Madrid qu’il rejoindra à partir du 1er juillet 2024. Selon le journal espagnol, cette signature aurait eu lieu il y a deux semaines, précisant que le joueur du PSG rejoindra les Merengue pour cinq saisons.

Marca confie également que l’attaquant sera le joueur le mieux payé du club : Mbappé touchera en effet entre 15 et 20 millions par an, en plus d’une prime de signature d’environ 50 millions d’euros. Des primes d’objectifs sont également prévues, apprend-t-on.

Rappelons que selon plusieurs médias français dont l’Equipe, l’attaquant a annoncé à Nasser al-Khelaifi qu’il quittera le club à la fin de la saison, mettant ainsi fin aux spéculations concernant son avenir.

«L’attaquant a communiqué sa décision mardi dernier au centre d’entraînement de Poissy. Le joueur aurait souhaité annoncer la nouvelle plus tôt à son président, mais celui-ci n’était pas disponible avant», précise le quotidien.

Si Nasser al-Khelaifi a tenté tant bien que mal de convaincre Mbappé de rester, le joueur a assuré à son président qu’il est sûr de son choix et lui a demandé «de ne pas faire de surenchère», ajoute l’Equipe.

Arrivé en 2017 à Paris en provenance de Monaco, le capitaine de l’équipe de France (25 ans) avait prolongé son bail en 2022 jusqu’en 2024, mais avait refusé l’été dernier d’activer une clause lui permettant de rester une année supplémentaire au PSG. « Les conditions du départ doivent encore être pleinement convenues », précisent encore les médias, ajoutant que le club de la capitale et Mbappé communiqueront officiellement « quand tout sera finalisé dans les prochains mois ».

La star française a disputé 290 matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain pour 243 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale.

Mbappé est libre depuis janvier de s’engager avec le club de son choix.

H.M.