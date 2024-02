CAN 2025: la CAF en visite d’inspection au Maroc

Une délégation de la CAF va effectuer une visite d’inspection au Maroc, pays hôte de la CAN 2025, pour s’enquérir de l’état des infrastructures.

Pendant cette visite d’une semaine, les représentants de l’instance se rendront aux villes qui abriteront les rencontres, à savoir Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger, et visiteront les stades et les aéroports.

Une 2ème visite est prévue l’été prochain et une 3ème vers la fin de l’année 2024.

Rappelons que la FRMF avait annoncé que la CAN 2025 aura lieu en été. Toutefois, l’information n’a pas été confirmée par la CAF vu que le Mondial des clubs, auquel participera 32 clubs dont le Wydad de Casablanca, est prévu en cette période de l’année.

H.M.