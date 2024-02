CAN 2023. Elimination du Maroc: Walid Regragui va enfin s’exprimer (PHOTO)

Walid Regragui va enfin s’exprimer après l’élimination précoce des Lions de l’Atlas de la CAN 2023. Le sélectionneur national va en effet accorder un entretien à Arryadia le vendredi 16 février pour dresser le bilan de la participation marocaine à la Coupe d’Afrique et revenir sur les raisons de l’élimination dès les huitièmes de finale du tournoi. L’entretien sera diffusé à partir de 22h30.

Rappelons que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé avoir renouvelé sa confiance en Walid Regragui en tant que sélectionneur de l’équipe nationale. Dans un communiqué, la FRMF indique qu’ »elle renouvelle sa confiance au sélectionneur national, Walid Regragui, tout en assurant qu’elle continuera à mobiliser tous les moyens à même d’assurer à l’équipe nationale le plein succès ».

Fouzi Lekjaa a insisté sur la nécessité « de poursuivre le travail et s’investir à fond, afin d’attribuer à l’équipe du Maroc et au football national la place méritée et faire vibrer de joie le cœur des supporters marocains lors des prochaines compétitions.

H.M.