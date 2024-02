Football : le carton bleu sera testé en Angleterre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voilà une innovation qui risque de révolutionner davantage le football dans le monde. Selon le média britannique The Telegraph, l’International Football Association Board (IFAB), instance chargée de faire évoluer les règles du jeu du football, aurait prévu d’introduire un carton bleu dans les règles de football.

Ce carton permettra à l’arbitre d’exclure un joueur du terrain pendant dix minutes en cas de faute jugée dangereuse où dans le cas de protestations exagérées.

D’après la même source, les essais pourraient commencer dès cet été 2024 et plus précisément dans les matches de la FA Cup et de la Women’s FA Cup. Si l’expérience donne satisfaction, cette innovation sera utilisée pour les autres compétitions. Affaire à suivre. C