Vers un changement dans le staff de Walid Regragui ?

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé, lundi, avoir renouvelé sa confiance en Walid Regragui en tant que sélectionneur de l’équipe nationale.

Dans un communiqué, la FRMF indique qu' »elle renouvelle sa confiance au sélectionneur national, Walid Regragui, tout en assurant qu’elle continuera à mobiliser tous les moyens à même d’assurer à l’équipe nationale le plein succès ».

A ce propos, une source de Le Site info a indiqué que la décision de la Fédération était attendue vu la valeur ajoutée de Walid Regragui, précisant que la sélection nationale, à l’approche des éliminatoires du Mondial 2026 et la CAN 2025, n’a pas besoin de changements radicaux.

Notre source a également démenti les rumeurs selon lesquelles certains changements seront effectués au niveau du staff technique de Regragui. «Le sélectionneur a totalement confiance en son staff et son objectif actuellement est de se qualifié à la Coupe du monde 2026 et remporter la CAN 2025 prévue au Maroc», apprend-t-on.

Rappelons que Fouzi Lekjaa a insisté sur la nécessité « de poursuivre le travail et s’investir à fond, afin d’attribuer à l’équipe du Maroc et au football national la place méritée et faire vibrer de joie le cœur des supporters marocains lors des prochaines compétitions.

H.M.