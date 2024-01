Cap Vert-Mauritanie / Sénégal-Côte d’Ivoire: où et quand voir les matchs ?

La Côte d’Ivoire, qui était au bord du gouffre au terme du premier tour de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football avant d’être miraculeusement sauvée par la victoire des Lions de l’Atlas face à la Zambie (1-0), aura fort à faire face au Sénégal, tandis que la Mauritanie tentera de continuer l’aventure en défiant le Cap Vert, en huitièmes de finale, programmés ce lundi.

La Côte d’Ivoire, qui a déçu son public en s’inclinant face au Nigeria (1-0) et la Guinée Equatoriale (0-4) contre une victoire inaugurale face à la Guinée Bissau (2-0) sera face à un nouveau défi quand elle affrontera les tenants du titre sénégalais, auteurs d’un carton plein en phase de groupes.

En effet, le Sénégal, favori à sa propre succession, est la seule équipe à avoir remporté tous ses matches du premier tour, en s’imposant dans l’ordre face à la Gambie (3-0), le Cameroun (3-1) et à la Guinée (2-0).

La Côte d’Ivoire, qui a remercié son sélectionneur Jean-Louis Gasset, alors même que les Éléphants n’étaient pas encore officiellement éliminés, avait été miraculeusement repêchée en tant que l’un des quatre meilleurs troisièmes. Le pays hôte est finalement qualifié et va donc devoir continuer avec un nouveau sélectionneur, en l’occurrence Emerse Faé, ancien international ivoirien et adjoint de Gasset.

Au stade Charles Konan Banny de la capitale politique du pays, Yamoussoukro, les Eléphants doivent montrer un tout autre visage s’ils veulent rester dans la course au titre.

La tentative de la fédération ivoirienne de football de s’attacher les services du technicien français Hervé Renard, actuel entraineur de l’équipe féminine de France, a été vouée à l’échec. Certes un nouveau sélectionneur ne pourra pas créer un électrochoc dans l’immédiat dans cette sélection ivoirienne qui a montré beaucoup de limites, mais l’aspect mental semble déterminant dans ce genre de matches pour que les Ivoiriens puissent tenir tête aux Sénégalais.

D’ailleurs, sur leurs dix-sept anciennes confrontations directes, il s’agit du troisième face-à-face entre les deux nations ouest-africaines en phase finale de la CAN. Lors de la CAN 1965 en Tunisie, la Côte d’Ivoire s’était imposée en match pour la 3e place par 1 but à 0 avant de rééditer cet exploit en CAN-1986 en Egypte (1-0). L’autre affiche de la journée mettra aux prises le Cap Vert et la Mauritanie, au Stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan (18h00).

Les Mauritaniens, après avoir savouré leur qualification historique aux huitièmes de finale de la CAN, veulent continuer le rêve en défiant la redoutable sélection du Cap-Vert.

Lors de la phase de poules, les « Mourabitounes », avaient perdu face au Burkina Faso (0-1) et à l’Angola (2-3) avant de signer leur première victoire aux dépens de l’Algérie (1-0), un succès qui leur a ouvert les portes du 2è tour.

De son côté, le Cap Vert a pris le meilleur en phase de poules sur le Ghana (2-1), le Mozambique (3-0) avant de faire match nul face à l’Egypte (2-2).

Face à la rage de vaincre des Cap-verdiens, véritable surprise du premier tour, les Mauritaniens disposent de tous les ingrédients pour relever ce nouveau défi, à leur tête, leur entraineur Amir Abdou.

En effet, le sélectionneur qui avait déjà conduit les Comores en huitièmes de finale en 2022 au Cameroun, rêve de signer un nouvel exploit avec la Mauritanie.

« Le Cap vert est une équipe séduisante. Ils marquent beaucoup de buts et encaissent aussi, ce qui est une faille que nous allons essayer utiliser. J’ai un groupe de compétiteurs et je sais qu’on est capable de tout », a dit Amir Abdou.

Le vainqueur de ce match sera opposé en quart au gagnant du huitième prévu mardi au stade Laurent Pokou de San Pedro, entre la sélection marocaine et son homologue sud-africaine.

Les matchs Cap Vert-Mauritanie (18h) et Sénégal-Côte d’Ivoire seront retransmis sur beIN Sports HD1 Max, beIN Sports HD3 Max, beIN Sports Connect et Canal + Sport 1 Afrique

S.L.